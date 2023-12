Von Barbara Klauß

Mannheim. Vollmilch, zartbitter, mit Füllung oder ohne, als Tafel, Riegel oder in Form von Pralinen: Knapp sechs Kilogramm Schokolade und Schokowaren verbrauchen die Deutschen pro Kopf in einem Jahr. Das geht aus Berechnungen des Consumer Market Insights von Statista hervor. In Europa ist das ein Spitzenwert – nur die Schweizer essen ähnlich viel Schokolade.