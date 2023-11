Heidelberg weiter unter Top-10-Gründerstädten in Deutschland

Von Matthias Kros

Heidelberg. In Heidelberg und Mannheim wurden 2022 deutlich weniger Start-ups gegründet als ein Jahr zuvor. Wie der Startup-Verband in dieser Woche mitteilte, ging die Zahl der Gründungen in Heidelberg gegenüber dem Vorjahr von 24 auf 14 zurück. In Mannheim sank die Zahl von 28 auf 14.

Unter Start-ups versteht man junge, noch nicht etablierte