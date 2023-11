Verfahren gegen Anbieter von Fernwärme

Bonn/Mannheim/Heidelberg. (dpa/mk) Sechs Fernwärme-Versorger müssen sich wegen des Verdachts zu starker Preiserhöhungen einem Missbrauchsverfahren des Bundeskartellamts stellen. Ein entsprechendes Verfahren gegen Stadtwerke und andere Anbieter sei eröffnet worden, teilte die Behörde am Donnerstag in Bonn mit. Die großen Anbieter in der Region können aber offenbar aufatmen, obwohl auch sie

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote