Von Matthias Kros

Walldorf. Mitglieder des Betriebsrats der Walldorfer SAP sollen missbräuchlich mit persönlichen Gehaltsdaten von Angestellten des Softwarekonzerns umgegangen sein. Entsprechende Hinweise aus der Belegschaft veranlassten den Konzerndatenschutzbeauftragter der SAP SE eine entsprechende interne Untersuchung einzuleiten. Nach einem Bericht des "Manager Magazins" soll er dabei Kopien des Servers und Laptops einzelner Betriebsratsmitglieder sichergestellt haben. Auch externe Arbeitsrechtler sollen hinzugezogen worden sein.

Mit den Daten sollten offenbar vermeintliche Ungerechtigkeiten im Gehaltssystem bei SAP belegt werden. Bei den Walldorfern gilt kein Tarifvertrag. Deshalb hatte es schon in der Vergangenheit immer wieder Vorwürfe gegeben, dass es bei der Bezahlung unfair zugehe. Kritik gab es beispielsweise an den Gehaltsrunden, aber auch daran, dass Neueinsteiger besser verdienten als langjährige Mitarbeiter oder Frauen für die gleiche Tätigkeit weniger als Männer. Für die aktuellen Vergleiche sollen Daten von mehr als 600 Beschäftigten des Softwarekonzerns herangezogen worden sein. Intern sollen die Betriebsratsmitglieder dabei beteuert haben, dass es nie Datenschutzprobleme bei solchen Untersuchungen gegeben habe und dass die Daten im Anschluss wieder gelöscht worden seien. Angeblich sollen sich die Vorwürfe gegen insgesamt drei Betriebsratsmitglieder richten.

Ein Unternehmenssprecher bejahte den Sachverhalt am Freitag grundsätzlich: "Wir können bestätigen, dass es einen Vorfall gab, der der Arbeitgeberin zur Kenntnis gebracht wurde", sagte er auf Anfrage. Dieser betreffe eine nicht datenschutzkonforme Verarbeitung personenbezogener Daten durch einzelne Betriebsratsmitglieder. "Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst", versicherte der Sprecher. "Notwendige Mitigationsmaßnahmen wurden umgehend eingeleitet und interne Untersuchungen unmittelbar gestartet". Zudem sei eine Meldung an die federführende Aufsichtsbehörde für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg erfolgt.

Hier zeigte man sich am Freitag noch relativ wortkarg: "Wir können bestätigen, dass die SAP SE bei uns einen entsprechenden Datenschutzvorfall gemeldet hat", sagte ein Sprecher auf Anfrage. Die genauen Umstände und Hintergründe würden derzeit seitens des meldenden Unternehmens noch aufbereitet. "Diese Untersuchung gilt es für uns erst einmal abzuwarten".

Für die SAP sind solche Datenschutzverstöße naturgemäß sehr unangenehm. Schließlich vertrauen die Kunden den Walldorfern täglich große Mengen an Daten an und erwarten einen vorbildlichen Umgang damit. Der Softwarekonzern führt daher regelmäßig entsprechende Schulungen in der Belegschaft durch – auch und gerade bei den Mitgliedern des Betriebsrats.

Von wem die Meldungen an den internen Datenschutzbeauftragten gingen, wurde am Freitag nicht bekannt. Dem Vernehmen nach sollen sie aus dem Betriebsrat selbst kommen. Das Arbeitnehmergremium war schon in der Vergangenheit mehrfach durch Missgunst, Intrigen und sogar handfeste Skandale aufgefallen. Im Jahr 2021 beispielsweise mussten zwei Mitglieder (darunter der damalige Vorsitzende) den Betriebsrat verlassen, nachdem ihnen bei einer internen Untersuchung Arbeitszeitbetrug nachgewiesen werden konnte. Immer wieder gab es auch Vorwürfe, dass einzelne Betriebsratsmitglieder versucht hätten, sich mit unlauteren Mitteln lukrative Plätze im Aufsichtsrat der SAP zu sichern. Auch aktuell beschäftigt sich das Arbeitsgericht Mannheim wieder mit einem solchen Fall.

Das alles war für die Außendarstellung des Betriebsrats, den es bei dem Softwarekonzern erst seit 2006 gibt, natürlich verheerend. Über lange Zeit drängte sich Beobachtern jedenfalls der Eindruck auf, manchen Arbeitnehmervertretern gehe es mehr um ihre eigenen Vorteile als um die Interessen der Kollegen. Zuletzt konnte das Gremium bei strittigen Punkten wie dem laufenden Stellenabbau oder der neuen Homeofficeregelung aber durchaus punkten.