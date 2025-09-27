Samstag, 27. September 2025

Plus Rohstoffe in der Region

Firma Krieger aus Neckarsteinach fördert und verkauft Gestein

Die Gesteinsindustrie liefert Sand, Kies und Naturstein für Bau und Industrie. Doch Genehmigungen und Umweltbelange bremsen neue Gewinnungsstätten.

27.09.2025 UPDATE: 27.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten
Michael Krieger, Geschäftsführer der Krieger Gruppe, auf dem Firmengelände in Neckarsteinach am Neckar. Foto: IHK Darmstadt/Thomas Neu

Von Barbara Klauß

Neckarsteinach/Heidelberg. Rund 500 Millionen Tonnen Steine, Sand und Kies verkauft die deutsche Gesteinsindustrie Jahr für Jahr. Das geht aus Zahlen des Bundesverbands Mineralische Rohstoffe (MIRO) hervor.

Die Bauindustrie nutzt sie für Häuser, Straßen und Brücken. Verwendet werden die Gesteine aber auch, um Glas und Keramik herzustellen, in der

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Barbara Klauß
Redakteurin Wirtschaftsredaktion
zu unseren Autoren  
