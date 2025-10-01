Wird Kaffee allmählich zum Luxusgut?
Die Preise liegen aktuell mehr als 20 Prozent über dem Vorjahr.
Heidelberg. (RNZ) Der Blick auf die Preisschilder am Kaffeeregal löst bei Kunden von Supermärkten und Discountern in diesen Wochen keine Begeisterungsstürme aus. Viele Artikel sind deutlich teurer geworden. Auch im August – aus diesem Monat sind die jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamts – haben die Preise für Bohnen und Co. noch einmal angezogen.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat
