Von Barbara Klauß

Walldorf. Die Gehälter der gut 25.000 SAP-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in Deutschland steigen in diesem Jahr im Durchschnitt um 2,7 Prozent. Das geht aus einer Pressemittelung der Gewerkschaft IG Metall Heidelberg vom Donnerstag hervor. Zudem zahlt SAP den Beschäftigten – ebenso wie im vergangenen Jahr – eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von