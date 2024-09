Von Matthias Kros

Heidelberg. Werden die deutschen Schülerinnen und Schüler immer schlechter? Das könnte man meinen. Im internationalen Leistungsvergleich PISA aus dem Jahr 2022 haben sie jedenfalls so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Die Defizite in Mathematik, im Lesen und in Naturwissenschaften sind im Vergleich zur Vorgängerstudie 2018 deutlich größer geworden.