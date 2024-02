Von Matthias Kros

Stuttgart. Das Land Baden-Württemberg hält entgegen einer Empfehlung des Rechnungshofs an seiner Beteiligung an der Rhein-Neckar Flugplatz GmbH in Mannheim fest. Das teilte der Finanzausschuss des Landes nach einer Sitzung am Donnerstag mit.

Das Gremium sei der Empfehlung der Rechnungsprüfer aufgrund der Bedeutung des Flughafens für die Region