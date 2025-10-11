Samstag, 11. Oktober 2025

zurück
Plus Neue Produktionsstätte

Heidelberger "Freshtaste" kocht nun auch in Wiesloch

Das Start-up erweitert seine Produktion und sucht neue Lager.

11.10.2025 UPDATE: 11.10.2025 04:00 Uhr 52 Sekunden
Die "smarten Kühlschranken" des Heidelberger Unternehmens Freshtaste dienen immer öfter als Alternative zur Firmenkantine. Die Geschäftsführer Alexander Stupp und Christopher Bär erweitern nun die Produktionskapazitäten. Fotos: Freshtaste

Mannheim/Wiesloch. (kla) Das Heidelberger Food-Start-up Freshtaste hat seine Kapazitäten deutlich ausgeweitet und eine neue Produktionsstätte in Wiesloch in Betrieb genommen. Damit sei das Fundament für die nächsten Wachstumsschritte gelegt, teilte Freshtaste mit.

Das Unternehmen, 2019 gegründet, bezeichnet sich selbst als Alternative zur klassischen Kantine. Das Team, derzeit eigenen

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.