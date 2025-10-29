Mittwoch, 29. Oktober 2025

zurück
Plus München/Heidelberg

Wird SAP Mieter im Telekom-Nvidia-Groß-Rechenzentrum?

Bei dem Projekt in München sollen rund 10.000 Recheneinheiten zum Einsatz kommen. Insgesamt soll der Bau eine runde Milliarde Euro kosten.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
Rechenzentrum
Rechenzentren spielen eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung. (Archivbild)

München/Heidelberg. (kla) In Europa wird seit Monaten über den Bau neuer Rechenzentren diskutiert. Nun preschen die Deutsche Telekom und der US-Konzern Nvidia, Weltmarktführer für KI-Chips, vor: Gemeinsam planen sie den Bau eines großen Rechenzentrums in München. "Wir stehen mit der Telekom im Austausch und unterstützen das Projekt in München", erklärte der bayerische Wirtschaftsminister

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.