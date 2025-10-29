München/Heidelberg. (kla) In Europa wird seit Monaten über den Bau neuer Rechenzentren diskutiert. Nun preschen die Deutsche Telekom und der US-Konzern Nvidia, Weltmarktführer für KI-Chips, vor: Gemeinsam planen sie den Bau eines großen Rechenzentrums in München. "Wir stehen mit der Telekom im Austausch und unterstützen das Projekt in München", erklärte der bayerische Wirtschaftsminister