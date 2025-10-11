Verkehrsminister Hermann verteidigt Verbrenner-Aus bei Daimler Buses
"Debatten, über das, was wir nicht können, helfen wenig". Ein Besuch des Ministers in Mannheim.
Von Matthias Kros
Mannheim. Angesichts der aktuellen Debatten um eine Abkehr vom Verbrenner-Aus warnt Winfried Hermann (Grüne), Verkehrsminister in Baden-Württemberg, bei der laufenden Transformation der Industrie nachzulassen. "Ich denke, es hilft uns wenig weiter, darüber zu diskutieren, was wir nicht schaffen können", sagte der Politiker bei einem Besuch des Mannheimer