Samstag, 11. Oktober 2025

zurück
Plus Mannheim

Verkehrsminister Hermann verteidigt Verbrenner-Aus bei Daimler Buses

"Debatten, über das, was wir nicht können, helfen wenig". Ein Besuch des Ministers in Mannheim.

11.10.2025 UPDATE: 11.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 44 Sekunden
Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Mitte) und Till Oberwörder, Chef von Daimler Buses, im Mannheimer Werk. Foto: Daimler Buses

Von Matthias Kros

Mannheim. Angesichts der aktuellen Debatten um eine Abkehr vom Verbrenner-Aus warnt Winfried Hermann (Grüne), Verkehrsminister in Baden-Württemberg, bei der laufenden Transformation der Industrie nachzulassen. "Ich denke, es hilft uns wenig weiter, darüber zu diskutieren, was wir nicht schaffen können", sagte der Politiker bei einem Besuch des Mannheimer

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.