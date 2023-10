EILMELDUNG 08:44 Uhr

Deutschland sagt Zehntausende Soldaten für neue Nato-Strategie zu

Deutschland wird für die neue Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie der Nato künftig 35 000 Soldaten in sehr hoher Bereitschaft halten. Die Truppen seien beim Bündnis angemeldet worden, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel.