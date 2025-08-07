Start-up The Hackathon Company ist insolvent
Das Amtsgericht hat ein Verfahren wegen Zahlungsunfähigkeit eröffnet.
Mannheim. (mk) Das Amtsgericht Mannheim hat wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Mannheimer The Hackathon Company GmbH eröffnet.
Das geht aus einer entsprechenden Mitteilung des Gerichts hervor. Das 2018 gegründete Start-up entwickelt Software und hat bereits zahlreiche namhafte Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation
