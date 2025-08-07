Mannheim. (mk) Das Amtsgericht Mannheim hat wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Mannheimer The Hackathon Company GmbH eröffnet.

Das geht aus einer entsprechenden Mitteilung des Gerichts hervor. Das 2018 gegründete Start-up entwickelt Software und hat bereits zahlreiche namhafte Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation