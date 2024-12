Mannheim. (pol/vs) Dr. Gabriël Clemens ist zum Vorstandsvorsitzenden der MVV Energie AG bestellt worden. Das teilt die MVV in einer Pressemeldung mit.

Der 53-Jährige wurde am Mittwoch in der Sitzung des Aufsichtsrates gewählt und tritt damit zum 1. April 2025 die Nachfolge von Dr. Georg Müller an.

Oberbürgermeister Christian Specht würdigte die Erfolge des scheidenden Vorstandsvorsitzenden: "Herr Dr. Müller hat in seinen mehr als 16 Jahren im Vorstandsvorsitz bei MVV die Geschicke des Unternehmens maßgeblich geprägt. Unter seiner Führung hat sich MVV zu einem Vorreiter der Energiewende gewandelt."

Clemens ist im neuen Amt für fünf Jahre bestellt. Er ist promovierter Diplomingenieur und seit 2021 als CEO Green Gas in der Geschäftsführung der Eon Hydrogen GmbH in Essen tätig, heißt es weiter in der Pressemeldung der MVV. Dort verantwortet er die Wasserstoffaktivitäten des Energieunternehmens Eon. "Zuvor war der gebürtige Niederländer mit deutschem Pass acht Jahre Mitglied des Vorstands im Ressort Technik bei der VSE AG, einem saarländischen Energiedienstleister. Zwischen 2009 und 2014 bekleidete Herr Dr. Clemens außerdem verschiedene leitende Positionen innerhalb des RWE-Konzerns", so die MVV.