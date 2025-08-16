John Deere trotz Zoll-Unsicherheiten zuversichtlich
Trotz neuer US-Zölle erwartet John Deere in Mannheim stabile Produktion für 2025. Auch für 2026 sieht der Landmaschinenbauer einen leichten Aufwärtstrend.
Von Matthias Kros
Mannheim. Trotz der noch ungeklärten Auswirkungen des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Zollkonflikts schlägt der amerikanische Landmaschinenbauer John Deere für sein großes Werk in Mannheim wieder optimistischere Töne an.
"Unsere Produktion im Mannheimer Werk ist für 2025 stabil und wir sehen einen leichten Zuwachs für das Jahr 2026",
