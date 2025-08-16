Von Matthias Kros

Mannheim. Trotz der noch ungeklärten Auswirkungen des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Zollkonflikts schlägt der amerikanische Landmaschinenbauer John Deere für sein großes Werk in Mannheim wieder optimistischere Töne an.

"Unsere Produktion im Mannheimer Werk ist für 2025 stabil und wir sehen einen leichten Zuwachs für das Jahr 2026",