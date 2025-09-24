Mannheim. (RNZ) Das Mannheimer Essity-Werk hat in der Zellstoffproduktion einen Dampfspeicher in Betrieb genommen, der dazu beitragen soll, die Treibhausgasemissionen deutlich zu reduzieren. Das teilte der Hersteller von Hygienepapieren am Dienstag mit.

Demnach hat das Unternehmen mit Hauptsitz im schwedischen Stockholm 3,4 Millionen Euro in den Dampfspeicher investiert, der nun die