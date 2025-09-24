Mittwoch, 24. September 2025

zurück
Plus Mannheim

Essity nimmt Dampfspeicher in Betrieb

Die Treibhausgasemissionen sollen im Mannheimer Werk sinken.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 04:00 Uhr 40 Sekunden
Der Dampfspeicher wird bei Essity im Werk Mannheim eingesetzt. Foto: Essity

Mannheim. (RNZ) Das Mannheimer Essity-Werk hat in der Zellstoffproduktion einen Dampfspeicher in Betrieb genommen, der dazu beitragen soll, die Treibhausgasemissionen deutlich zu reduzieren. Das teilte der Hersteller von Hygienepapieren am Dienstag mit.

Demnach hat das Unternehmen mit Hauptsitz im schwedischen Stockholm 3,4 Millionen Euro in den Dampfspeicher investiert, der nun die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.