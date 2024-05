Von Matthias Kros

Mannheim. Wenn in der kommenden Woche mit Hasso Plattner der letzte Gründer bei SAP offiziell abtritt, kommt sogar der Bundeskanzler. Olaf Scholz werde am Donnerstag bei der Verabschiedung von Hasso Plattner in der SAP Arena in Mannheim teilnehmen, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit bei der Regierungspressekonferenz am Mittwoch in Berlin mit. Der Kanzler werde bei der Veranstaltung, zu der zahlreiche prominente Gäste erwartet werden, eine Rede halten.

Einen Tag vorher wird Plattner (80) bei der Hauptversammlung des Softwarekonzerns offiziell ausscheiden. Vor 52 Jahren gehörte der gebürtige Berliner, der in Karlsruhe Nachrichtentechnik studiert hatte, zu den fünf mutigen Männern, die ihre sicheren Jobs bei IBM aufgaben, um im beschaulichen Weinheim die SAP zu gründen.

Inzwischen ist das Unternehmen mit Sitz in Walldorf Deutschlands wertvollster Dax-Konzern und Europas größter Softwarehersteller mit weltweit mehr als 100.000 Beschäftigten. Bis 2003 führte Plattner, der als Unternehmerlegende und Mastermind hinter SAP gilt, selbst das Unternehmen, zuletzt mit Henning Kagermann als Co-Vorsitzendem. Seither sitzt er dem Aufsichtsrat vor, bestimmt die Geschicke des Konzerns also – als letzter der fünf Gründer – noch immer maßgeblich mit.

In "die richtigen Hände geben"

Diese Machtposition wird er am Mittwoch, nach mehr als 20 Jahren, abgeben. Mit seiner Nachfolge hatten er und SAP sich allerdings äußerst schwergetan. Nach jahrelanger vergeblicher Suche hatte das Unternehmen zunächst den ehemaligen Deloitte-CEO Punit Renjen als designierten Aufsichtsratsvorsitzenden vorgestellt. Die Vorstellungen über die Rolle des Chefaufsehers innerhalb einer deutschen Aktiengesellschaft gingen aber offenbar weit auseinander.

Im Februar wurde deshalb der ehemalige Nokia-Chef Pekka Ala-Pietilä als neuer Kandidat vorgestellt, Renjen wird das Gremium zur Hauptversammlung nach nur einem Jahr wieder verlassen. "Meine Position als Aufsichtsratsvorsitzender in die richtigen Hände zu geben, ist für mich eine sehr wichtige und auch emotionale Aufgabe, an der ich schon seit einiger Zeit arbeite", erklärte Plattner auf der Hauptversammlung 2022, als er sich letztmals für zwei weitere Jahre wählen ließ.

Bundeskanzler soll SAP-Betriebsratsmitglieder treffen

Mit der Partei von Kanzler Scholz hadert der nach eigenen Angaben "langjährige SPD-Wähler" Plattner übrigens etwas. "Ich könnte jetzt boshaft sagen: Ist die SPD noch im Parlament? Es ist ein Trauerspiel", sagte er kürzlich in einem Interview über die Regierungsarbeit. Trotzdem weigere er sich, "alles auf den armen Bundeskanzler" zu schieben, "der halt nicht so viel Strahlkraft hat." Die wirtschaftliche Talfahrt habe auch damit zu tun, dass Deutschland "Selbstzweifel bis zum Selbstzerstörerischen" entwickelt habe.

Kurz vor der Feier in der SAP-Arena am Donnerstag plant der Bundeskanzler laut Regierungssprecher Hebestreit auch ein Treffen mit Betriebsratsmitgliedern der SAP. Dem Vernehmen nach ist ein Austausch mit den gewerkschaftlichen Arbeitnehmervertretern in Mannheim vorgesehen, die bei SAP noch immer in der Minderheit sind. Themen sollen die betriebliche Mitbestimmung, aber auch die aktuelle Beschäftigungspolitik des Unternehmens und die Branchensituation in der IT sein.

SAP plant bekanntlich den Abbau von weltweit 8000 Arbeitsplätzen, davon 2600 in Deutschland. Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter hatten sich gerade erst auf entsprechende Abfindungsregelungen geeinigt. Das Treffen mit Scholz eröffnen soll der Betriebsratsvorsitzende Eberhard Schick, der der IG Metall nahesteht.

Er hatte sich bereits im Herbst vergangenen Jahres gemeinsam mit anderen Arbeitnehmervertretern von Dax40-Konzernen zu einem Austausch mit Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) getroffen. Dabei ging es unter anderem um das Vorhaben der Regierung beim Arbeitszeitgesetz und beim Betriebsverfassungsgesetz – gerade im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI).