Mannheim. (mk) Das im Bereich der Krebsforschung tätige biopharmazeutische Unternehmen Affimed mit Sitz in Mannheim trennt sich von bis zu 50 Prozent seiner Beschäftigten. Das teilte das börsennotierte Unternehmen in einer Presseinformation mit. Ziel sei es, den eigenen Fokus auf die Weiterentwicklung der klinischen Programme auszurichten.

Mit dem Restrukturierungsplan werde die Liquidität von Affimed mindestens bis in die zweite Jahreshälfte 2025 verlängert. Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass der langjährige Chef (CEO) Adi Hoess seinen Posten räumen werde. Andreas Harstrick aus den eigenen Manager-Reihen werden die Rolle des CEO interimsmäßig übernehmen. Die Suche nach einer dauerhaften Nachfolgelösung sei eingeleitet.

Wie viele Beschäftigte genau von der Maßnahme betroffen sein könnten, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage nicht. Affimed hatte seine Mitarbeiterzahl zuletzt mit rund 130 angegeben. Das Unternehmen war im Jahr 2000 in Heidelberg gegründet worden und 2023 samt seiner gentechnischen Labore in das ehemalige ÖVA-Haus am östlichen Mannheimer Stadtausgang umgezogen.

Ort des Geschehens

Affimed verfolgt das Ziel, die Stärken des angeborenen menschlichen Immunsystems im Kampf gegen den Krebs zu nutzen. Das Unternehmen hat dafür einen Wirkstoff entwickelt, der Tumorzellen erkennen und mit natürlichen Killerzellen (sogenannte NK-Zellen) des Immunsystems zusammenbringen kann, damit diese die Krebszellen zerstören.