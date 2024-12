Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Über dem Werksgelände der BASF in Ludwigshafen sind verdächtige Drohnen unbekannter Herkunft aufgetaucht. Das bestätigte am Montag ein Sprecher des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz (LKA) in Mainz. "In den vergangenen Tagen wurden in Rheinland-Pfalz mehrere Flüge von Drohnen über kritischer Infrastruktur festgestellt", sagte er auf