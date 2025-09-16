Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Der norwegische Finanzinvestor FSN Capital steigt nach der Mehrheitsübernahme bei dem Ludwigshafener Großbäcker Görtz auch bei der Bäckereikette Pappert im hessischen Eichenzell ein. Das geht aus einer entsprechenden Presseinformation hervor.

Beide sollen künftig einen Unternehmensverbund bilden, in dem "beide Bäckereiketten