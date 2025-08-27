Von Barbara Klauß

Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF und der norwegische Düngemittelhersteller Yara haben ein gemeinsames Projekt zum Bau einer Produktionsanlage für kohlenstoffreduziertes Ammoniak in den USA gestoppt. Die Unternehmen begründeten den Schritt am Dienstag damit, dass sie sich auf Projekte mit einem höheren Wertschöpfungspotenzial konzentrieren