BASF beendet Projekt für CO₂-reduziertes Ammoniak in USA
Der Konzern begründet die Entscheidung mit "kommerziellen Erwägungen". Doch der Kurs der Regierung Trump sorgt generell für Unsicherheit.
Von Barbara Klauß
Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF und der norwegische Düngemittelhersteller Yara haben ein gemeinsames Projekt zum Bau einer Produktionsanlage für kohlenstoffreduziertes Ammoniak in den USA gestoppt. Die Unternehmen begründeten den Schritt am Dienstag damit, dass sie sich auf Projekte mit einem höheren Wertschöpfungspotenzial konzentrieren
