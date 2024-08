Heidelberg/Austin. (kla/dpa) Nach der Drogeriemarktkette Rossmann hat auch das Unternehmen Prior1 angekündigt, für seine Flotte keine Tesla-Fahrzeuge mehr zu kaufen. Grund seien die jüngsten kontroversen Äußerungen von Tesla-Chef Elon Musk, teilte das Unternehmen mit Sitz in St. Augustin in Nordrhein-Westfalen, das Rechenzentren und Serverräume plant, baut und betreibt, am Montag mit. Musks

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote