Samstag, 04. Oktober 2025

zurück
Plus Katerfreier Wein-Genuß

Die Alkoholfreien kommen dem klassischen Weingeschmack immer näher

Unter Weinkennern war alkoholfreier Wein lange verpönt. Das ist jetzt anders, sagt Jörn Walkling vom Heidelberger Anbieter "Goodvines".

04.10.2025 UPDATE: 04.10.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 25 Sekunden
Goodvines-Gründer und Geschäftsführer Jörn Walkling (l.) mit Jörg Clauer vom gleichnamigen Heidelberger Weingut. Foto: Goodvines

Von Matthias Kros

Heidelberg. Anders als bei alkoholfreien Bieren, die sich geschmacklich kaum noch von der klassischen Variante unterscheiden, kämpft alkoholfreier Wein bis heute gegen hartnäckige Vorurteile: Pappsüß wie Traubensaft soll er schmecken und nichts mit richtigem Wein zu tun haben.

Durch die noch nicht ausgereiften Herstellungsverfahren gingen in der Vergangenheit

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Matthias Kros
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.