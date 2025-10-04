Die Alkoholfreien kommen dem klassischen Weingeschmack immer näher
Unter Weinkennern war alkoholfreier Wein lange verpönt. Das ist jetzt anders, sagt Jörn Walkling vom Heidelberger Anbieter "Goodvines".
Von Matthias Kros
Heidelberg. Anders als bei alkoholfreien Bieren, die sich geschmacklich kaum noch von der klassischen Variante unterscheiden, kämpft alkoholfreier Wein bis heute gegen hartnäckige Vorurteile: Pappsüß wie Traubensaft soll er schmecken und nichts mit richtigem Wein zu tun haben.
Durch die noch nicht ausgereiften Herstellungsverfahren gingen in der Vergangenheit
