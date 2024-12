Von Matthias Kros

Mannheim. Für die insolvente Regionalfluglinie Rhein-Neckar Air (RNA) zeichnet sich eine Lösung ab. Die neu gegründete Gesellschaft Mannheim City Air mit Sitz in Mannheim könnte im kommenden Jahr zumindest einen Teil der von der RNA bedienten Strecken übernehmen.

"Die Rhein-Neckar Flugplatz GmbH wurde durch den Geschäftsführer der Mannheim City Air, Klaus Peters, darüber informiert, dass die neu gegründete Gesellschaft ab dem Sommerflugplan 2025 den Linienverkehr vom City Airport Mannheim aufnehmen möchte", bestätigte Dirk Eggert, Geschäftsführer der Rhein-Neckar Flugplatz GmbH, die den City Airport betreibt, am Mittwoch.

Peters ist an diesem Flugplatz kein Unbekannter: Genauso wie Eggert zählt er zu den früheren Geschäftsführern der Rhein-Neckar Air.

"Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist den Linienverkehr am City Airport Mannheim auch in der Saison 2025 anbieten zu können", sagte Eggert weiter. Die Mannheim City Air plane ab dem Sommerflugplan 2025 die Verbindungen vom City Airport Mannheim nach Sylt und Elba zu bedienen. Die Flüge sollen seinen Angaben zufolge noch vor Weihnachten buchbar sein.

Die Rhein-Neckar Flugplatz GmbH werde dann zu dem neuen Angebot und Flugplan auch auf der Website des City Airports informieren. Ein Weiterbetrieb der dritten von der RNA bislang angebotenen Verbindungen nach Usedom ist demnach zunächst nicht geplant.

Die vom Mannheimer City Airport aus operierende RNA hatte Ende Oktober aufgrund einer finanziellen Schieflage überraschend beim Amtsgericht Mannheim Insolvenz angemeldet. Den vorläufigen Insolvenzverwalter Thomas Oberle, Rechtsanwalt in der Mannheimer Wirtschaftskanzlei Schilling, Zutt & Anschütz, stimmen die neuen Entwicklungen zuversichtlich.

"Die Gründung der Mannheim City Air hat nach meiner derzeitigen Einschätzung positive Auswirkungen auf das Insolvenzverfahren", sagte er am Mittwoch auf Anfrage in Mannheim. Denn es werde damit die Grundlage geschaffen für eine Fortsetzung der derzeit geführten Gespräche. "Diese haben zum Ziel, dass Vermögensgegenstände des Geschäftsbetriebs der RNA aus dem eröffneten Insolvenzverfahren auf die neue Fluggesellschaft übertragen werden", so der Insolvenzverwalter. "Der Betrieb wird dann durch die neue Gesellschaft weitergeführt werden können".

Die Rhein-Neckar Air war 2013 von einem Förderverein gegründet worden, dem zehn große Unternehmen aus der Rhein-Neckar-Region angehören – darunter Konzerne wie SAP und Heidelberg Materials. Hintergrund war der Wunsch dieser Firmen, vom Mannheimer City Airport aus wieder regelmäßige Geschäftsflüge nach Berlin buchen zu können. Kurze Zeit später nahm die RNA noch eine Hamburg-Verbindung hinzu.

Allerdings machte die Corona-Pandemie mit ihren Flugverboten und dem Wegfall vieler Dienstreisen den Mannheimern schwer zu schaffen. Die Airline versuchte anschließend mehrfach eine Reaktivierung der Städte-Verbindungen, gab sie aber wegen zu geringer Buchungszahlen schnell wieder auf.