Von Barbara Klauß

Wiesloch-Walldorf. Ludwin Monz, Chef der Heidelberger Druckmaschinen AG, sieht das Unternehmen auf Kurs: Der Auftragseingang ist – im Gegensatz zu dem anderer Maschinenbauer – stabil. Zudem sei es, trotz der angespannten Lage in der Weltwirtschaft, gelungen, den Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres zu halten, sagte der Vorstandsvorsitzende am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen fürs erste Halbjahr. Im Tagesgeschäft lief es demnach sogar besser als im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte operative Gewinn legte, auch aufgrund von Preiserhöhungen, zu. "Wir sind mit dem Verlauf des ersten Halbjahres durchaus zufrieden", so Monz. Die Prognose fürs Gesamtjahr bestätigte das Management.

Bei der Frage, wie es langfristig weitergehen soll für das Unternehmen, das Jahre der Krise hinter sich hat, blieb Monz nach wie vor vage. Im Juni hatte der Manager, der seit April 2022 Heideldruck-Chef ist, ein "Wertsteigerungsprogramm" angekündigt. Kostenstrukturen und Prozesse im Unternehmen sollten unter die Lupe genommen werden. "Wir werden dabei jeden Stein umdrehen", sagte Monz damals. Im Stammwerk in Wiesloch-Walldorf hatte das Erinnerungen an frühere Sparrunden geweckt und für Unruhe gesorgt.

Die Analyse der Strukturen und Prozesse dauere noch an, erklärte Monz nun im Gespräch mit Journalisten. "Es gibt nichts Neues zu berichten."

Aufgelegt wurde das Programm unter anderem, um Mittel freizusetzen für Investitionen – sowohl ins Kerngeschäft mit Druckmaschinen als auch in neue Geschäftsfelder. Der Druckmarkt schwächelt bereits seit langem. Daher will Monz, ebenso wie seine Vorgänger, zusätzlich neue Technologiefelder besetzen – wird aber auch bei diesem Thema bislang nicht konkret. Es gebe Opportunitäten, zu denen er sich noch nicht äußern könne, hatte der Vorstandsvorsitzende etwa im Juli bei der Hauptversammlung des Unternehmens gesagt. Auch zu diesem Thema, erklärte er nun, gebe es im Moment nichts Neues.

Doch nicht nur der schrumpfende Druckmarkt macht dem Traditionsunternehmen zu schaffen. Hinzu kommt die allgemeine wirtschaftliche und geopolitische Lage. Teuerungen bei Personal, Material und Energie konnte Heideldruck den Angaben zufolge jedoch durch Preisanpassungen kompensieren. Von einem Industriestrompreis, der derzeit diskutiert wird, würde der Druckmaschinenbauer, der etwa in Amstetten eine energieintensive Gießerei betreibt, "sicherlich profitieren", wie Monz sagte. Wie das im einzelnen aussehen würde, müsse man allerdings abwarten.

Mit Blick auf die Spannungen zwischen Europa und China zeigte sich der Vorstandsvorsitzende gelassen. Erst kürzlich hatte der Branchenverband VDMA berichtet, viele deutsche Maschinenbauer überdächten angesichts der erschwerten Geschäftslage vor Ort derzeit ihre China-Strategie. "China ist noch immer einer der größten Märkte für Druckmaschinen. Und Heidelberg wird diesen Markt weiter bedienen", erklärte Monz jedoch. "Alles andere wäre töricht." Zudem produziere Heideldruck in der eigenen Fabrik in China überwiegend für den dortigen Markt. "Wir haben also in der Wertschöpfungskette keine Abhängigkeit von China", so Monz. "Wir können in Deutschland auch produzieren, ohne Zulieferungen aus China zu bekommen." Dank dieser Flexibilität könne das Unternehmen mit den geopolitischen Unsicherheit "durchaus umgehen".

Für das Gesamtjahr erwartet das Management nach wie vor einen Umsatz auf Höhe des Vorjahres (2,435 Milliarden Euro) – vorausgesetzt, die Weltwirtschaft wächst nicht schwächer als von Wirtschaftsforschern vorausgesagt.

Dieser Ausblick erscheine doch recht konservativ, schrieb Analyst Stefan Augustin von Warburg Research in einer ersten Reaktion. Die Profitabilität des zweiten Geschäftsquartals sei hoch gewesen. Starke Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal zeigten den stärkeren Fokus auf die Profitabilität, pflichtete Peter Rothenaicher von der Baader Bank bei. Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie notiert am Mittwoch dennoch zeitweise fast drei Prozent tiefer.

Update: Mittwoch, 8. November 2023, 18.34 Uhr