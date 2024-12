Von Matthias Kros

Heidelberg. Für den insolventen Heidelberger TV-Sender Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) ist ein Käufer gefunden. Joachim Schulz, Unternehmer aus Schwetzingen, will den regionalen Fernsehsender weiterführen. Das teilte das RNF am Montag in Heidelberg mit. Der 67-Jährige ist unter anderem Eigentümer und Betreiber des Veranstaltungshauses "Wollfabrik” in Schwetzingen und Hauptgesellschafter des "Klinikum Schloss Lütgenhof” in Dassow an der Ostsee.

"Nach einem breit angelegten Investoren-Prozess war die Übertragung an Herrn Schulz die bestmögliche Lösung", ist Insolvenzverwalter Henrik Schmoll von der Heidelberger Kanzlei Wellensiek überzeugt. Es habe mehrere Interessenten aus ganz Deutschland gegeben.

"Dass mit Joachim Schulz auch ein regionaler Unternehmer seinen Hut in den Ring geworfen und ein attraktives Angebot abgegeben hat, ist für die Metropolregion als Ganzes ein Glücksfall", beurteilt Schmoll die Lage. Auch wenn sicherlich noch einige schmerzhafte Sanierungsschritte anstünden, um zunächst die Kosten den derzeitigen Erlösen anzupassen, sei die Kontinuität der Berichterstattung aus und für die Metropolregion gewährleistet.

Das RNF hatte Ende September wegen Zahlungsunfähigkeit beim Amtsgericht Heidelberg bereits seinen vierten Insolvenzantrag gestellt, erst am Montag war das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Als Grund nannte der TV-Sender unter anderem, dass der bisherige Hauptgesellschafter Manfred Lautenschläger seine regelmäßigen Zahlungen eingestellt habe.

In den vergangenen drei Jahren habe er knapp sechs Millionen Euro in das RNF investiert, hatte der Mitgründer des Wieslocher Finanzdienstleisters MLP Ende September gegenüber der RNZ gesagt. Nicht nur in die laufenden Betriebskosten, sondern auch in eine notwendige moderne Kamera-Ausrüstung und ein komplett neues TV-Studio im Heidelberger Stadtteil Wieblingen. Dieses war erst im vergangenen Jahr bezogen worden.

Lautenschläger war 2021 beim RNF eingestiegen und hatte schon damals betont, dass sich der Sender innerhalb von drei Jahren wieder selbst tragen müsse. Dafür hatte er auf Unterstützung der Wirtschaft der Region gehofft, die offenbar ausblieb. "Ich konnte und wollte das nicht alleine weiter finanzieren, aber nun freue ich mich, dass es unter neuer Flagge weitergeht”, sagte Lautenschläger am Montag.

Dem neuen Eigentümer Schulz liegt der TV-Sender offenbar am Herzen. "Die Entwicklungen um das RNF habe ich schon länger beobachtet", sagte er. "Ich hätte es als herben Verlust für die Region empfunden, wenn eine solche Institution den Betrieb hätte einstellen müssen.”

Der TV-Sender steckt schon seit Längerem in finanziellen Schwierigkeiten und hat bereits drei Insolvenzverfahren hinter sich. Dabei konnte das RNF die Zuschauer- und Userzahlen steigern. Angeblich verfolgen rund 170 00 Menschen in der Rhein-Neckar-Region allein die Nachrichtensendung "RNF Life".

"Für die Zuschauer hatte sich nach dem Insolvenzantrag am 23. September 2024 nichts geändert: Der Sendebetrieb lief wie gewohnt weiter und dies wird ebenfalls mit der heutigen Übernahme durch Joachim Schulz geschehen", sagte Ralph Kühnl, Co-Geschäftsführer der RNF GmbH. "Ein geräuschloser Übergang ist somit gegeben.”