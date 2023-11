Von Matthias Kros

Heidelberg. An der Spitze des US-Softwareunternehmens SAS Deutschland mit Sitz in Heidelberg kommt es überraschend zu einem Wechsel. Iwona Szylar leite ab sofort die deutsche Organisation des Analytics- und KI-Anbieters, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Heidelberg mit.

Sie folgt in ihrer Funktion auf Helene Lengler, die sich neuen Aufgaben