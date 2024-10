Heidelberg. (mk) Der Weg für einen Börsengang des Wissenschaftsverlags Springer Nature scheint frei. Die Aktien würden nicht unter 22,50 Euro ausgegeben, teilten die begleitenden Investmentbanken am Montag nach Angaben der Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg mit. Die Emission sei auf diesem Niveau vielfach überzeichnet.

Der Preis würde damit in der oberen Hälfte der angepeilten Spanne zwischen 21 und 23,50 Euro liegen. Die Zeichnungsfrist läuft noch bis Dienstag, am Freitag soll das Unternehmen sein Debüt an der Frankfurter Börse feiern.

Zu dem anvisierten Ausgabepreis käme Springer Nature auf einen Börsenwert von knapp 4,5 Milliarden Euro. Der Börsengang hat ein Volumen von bis zu 602 Millionen Euro, 200 Millionen davon gehen an das Unternehmen selbst. Springer Nature hat seinen Sitz in Berlin und sein operatives Hauptbüro mit rund 850 Beschäftigten in Heidelberg.