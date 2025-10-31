Heidelberg. (RNZ) Der Heidelberger Buchhändler Schmitt & Hahn eröffnet eine Pop-up-Buchhandlung im Mannheimer Einkaufszentrum Q6/Q7. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Geplant ist eine Selbstbedienungsfläche mit mehr als 400 Quadratmetern, die vom 3. November bis Ende Januar 2026 geöffnet sein soll. Organisiert wird sie laut Mitteilung unter anderem von Auszubildenden