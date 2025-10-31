Freitag, 31. Oktober 2025

zurück
Plus Heidelberg

Schmitt & Hahn eröffnet Pop-up-Buchhandlung in Mannheim

Im Einkaufszentrum Q6/Q7 öffnet vom 3. November bis Ende Januar die Filiale. Organisiert wird dies von Azubis.

31.10.2025 UPDATE: 31.10.2025 04:00 Uhr 27 Sekunden
In der Hauptstraße 8 ist heute Schmitt & Hahn zu Hause. Foto: Manfred Bechtel

Heidelberg. (RNZ) Der Heidelberger Buchhändler Schmitt & Hahn eröffnet eine Pop-up-Buchhandlung im Mannheimer Einkaufszentrum Q6/Q7. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Geplant ist eine Selbstbedienungsfläche mit mehr als 400 Quadratmetern, die vom 3. November bis Ende Januar 2026 geöffnet sein soll. Organisiert wird sie laut Mitteilung unter anderem von Auszubildenden

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.