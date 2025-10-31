Schmitt & Hahn eröffnet Pop-up-Buchhandlung in Mannheim
Im Einkaufszentrum Q6/Q7 öffnet vom 3. November bis Ende Januar die Filiale. Organisiert wird dies von Azubis.
Heidelberg. (RNZ) Der Heidelberger Buchhändler Schmitt & Hahn eröffnet eine Pop-up-Buchhandlung im Mannheimer Einkaufszentrum Q6/Q7. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.
Geplant ist eine Selbstbedienungsfläche mit mehr als 400 Quadratmetern, die vom 3. November bis Ende Januar 2026 geöffnet sein soll. Organisiert wird sie laut Mitteilung unter anderem von Auszubildenden