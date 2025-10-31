Sachverwalter sieht Chancen auf Eichbaum-Rettung
Er hält die Pläne für eine Sanierung der insolventen Brauerei für "plausibel und nachvollziehbar". Gleichzeitig werden Investoren gesucht.
Von Matthias Kros
Mannheim. Der vom Amtsgericht eingesetzte vorläufige Sachverwalter der insolventen Mannheimer Brauerei Eichbaum, Thomas Oberle, sieht durchaus Chancen, das Unternehmen zu retten. Die Pläne der Brauerei, wie eine Sanierung in Eigenverwaltung aussehen könne, seien aus seiner Sicht "nachvollziehbar und plausibel", sagte der Mannheimer Rechtsanwalt gegenüber der RNZ. Der