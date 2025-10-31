Freitag, 31. Oktober 2025

Plus Eichbaum-Insolvenz

Sachverwalter sieht Chancen auf Eichbaum-Rettung

Er hält die Pläne für eine Sanierung der insolventen Brauerei für "plausibel und nachvollziehbar". Gleichzeitig werden Investoren gesucht.

31.10.2025 UPDATE: 31.10.2025 12:41 Uhr 3 Minuten, 54 Sekunden
Die traditionsreiche Eichbaum-Brauerei zählt zu den ältesten Unternehmen Mannheims. Nun geriet sie in Schieflage. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Mannheim. Der vom Amtsgericht eingesetzte vorläufige Sachverwalter der insolventen Mannheimer Brauerei Eichbaum, Thomas Oberle, sieht durchaus Chancen, das Unternehmen zu retten. Die Pläne der Brauerei, wie eine Sanierung in Eigenverwaltung aussehen könne, seien aus seiner Sicht "nachvollziehbar und plausibel", sagte der Mannheimer Rechtsanwalt gegenüber der RNZ. Der

