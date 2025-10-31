Von Matthias Kros

Mannheim. Der vom Amtsgericht eingesetzte vorläufige Sachverwalter der insolventen Mannheimer Brauerei Eichbaum, Thomas Oberle, sieht durchaus Chancen, das Unternehmen zu retten. Die Pläne der Brauerei, wie eine Sanierung in Eigenverwaltung aussehen könne, seien aus seiner Sicht "nachvollziehbar und plausibel", sagte der Mannheimer Rechtsanwalt gegenüber der RNZ. Der