Robert Habeck besucht deutsche KI-Hoffnung Aleph Alpha

Von Barbara Klauß

Heidelberg. Kann Künstliche Intelligenz einem Hausbesitzer die Frage beantworten, ob sich der Einbau einer Wärmepumpe für ihn lohnt? Kann sie Hunderte Seiten – etwa Gesetzesentwürfe – so zusammenfassen, dass Menschen in der Lage sind, die Inhalte in kurzer Zeit zu erfassen? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck käme das gelegen.

So viel wird