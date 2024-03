Von Barbara Klauß

Heidelberg. Gelassen hat Heidelberg Materials-Chef Dominik von Achten auf den erneuten Klimaaktivisten-Protest am vergangenen Wochenende reagiert. "Die Klimadebatte ist längst in der breiten Gesellschaft angekommen – und das ist auch gut so", sagte er am Montag im Gespräch mit der RNZ.

Für das Baustoffunternehmen sei langfristiger