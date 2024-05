Heidelberg. (kla) Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ehemals HeidelbergCement) lädt seine Anteilseigner an diesem Donnerstag zur Hauptversammlung ein – die in diesem Jahre jedoch rein virtuell stattfinden wird. Damit sind die Heidelberger nicht allein: Mehr als zwei Drittel der 40 Dax-Konzerne halten ihre Aktionärstreffen in diesem Jahr virtuell ab, wie aus einer Auswertung der Nachrichtenagentur Reuters hervorgeht.

Im vergangenen Jahr hatte die Hauptversammlung von Heidelberg Materials erstmals nach der Corona-Pandemie wieder in Präsenz stattgefunden. Das Treffen in der Großsporthalle SNP Dome in Heidelberg war begleitet worden von Protesten von Klimaaktivisten und -aktivistinnen vor der Halle sowie einem Demonstrationszug durch die Stadt.

Auch an diesem Donnerstag ruft das Bündnis "End Cement" wieder zu einer Protestkundgebung auf, um "auf die Menschenrechtsverletzungen und die Klimazerstörung des internationalen Zement-Konzerns" aufmerksam zu machen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ab 8.30 Uhr sind Protestaktionen vor der Hauptverwaltung des Konzerns im Stadtteil Neuenheim geplant, ab 13 Uhr soll es eine Kundgebung geben.

Auch beim virtuellen Aktionärstreffen wird das Thema Nachhaltigkeit wohl erneut eine große Rolle spielen. Heidelberg Materials gehört zu den größten Zementherstellern der Welt und damit auch zu den größten Verursachern klimaschädlicher Emissionen in Deutschland. Seit seinem Amtsantritt Anfang 2020 bemüht sich Konzernchef Dominik von Achten eigenen Angaben nach um die Reduktion dieser Emissionen.

Und auch der Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Scheifele schrieb nun in einem Brief an die Aktionäre, das Gremium habe im vergangenen Jahr besonderes Augenmerk auf die Strategie gelegt, mit der die spezifischen CO2-Emissionen des Unternehmens weiter reduziert werden sollen – "stets unter Berücksichtigung des Investitionsbedarfs und der Rentabilität solcher Projekte", so Scheifele.

Zudem hat der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre Gegenanträge zur Hauptversammlung eingereicht. Unter anderem beantragt der Verband, dem Konzern-Vorstand die Entlastung zu verweigern. "Angesichts der Herausforderung durch die Klimakatastrophe gehen die Maßnahmen für den Klimaschutz geradezu im Schneckentempo voran", heißt es im Antrag.