Von Barbara Klauß

Heidelberg. In deutschen Büros ist das Knattern und Piepsten, das schrille Pfeifen heute kaum noch zu hören: Zwar stehen Fax-Geräte in vielen Unternehmen noch immer in irgendwelchen Ecken herum – Papier spucken sie jedoch nur noch selten aus. Längst hat die E-Mail das Fax abgelöst. Doch fällt vielen Firmen der Abschied von diesem Klassiker der analogen Kommunikation offenbar schwer.

Die meisten Unternehmen (82 Prozent) nutzen einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom zufolge das Fax noch immer zumindest gelegentlich, um Dokumente zu übertragen. Eine Technik, die 1979 offiziell von der Deutschen Bundespost eingeführt wurde und in den 80er Jahren die bundesdeutschen Büros eroberte – und nun schon lange totgesagt wird. "Hat sich ein Kommunikationskanal aber erst einmal etabliert, dauert es in der Regel, bis er vollständig abgelöst ist", erklärt Nils Britze, Bereichsleiter Digitale Geschäftsprozesse bei Bitkom, "selbst wenn es mittlerweile deutlich komfortablere und sicherere Kommunikationswege gibt."

Das gilt nicht nur für kleine Betriebe, sondern auch für Weltkonzerne: Einer Untersuchung der privaten Hochschule GISMA University of Applied Sciences zufolge geben 60 Prozent der Unternehmen, die im Leitindex Dax gelistet sind, als Kontaktmöglichkeit auch eine Fax-Nummer an. Unter ihnen der weltgrößte Chemiekonzern BASF mit Sitz in Ludwigshafen sowie Europas größter Softwarekonzern SAP aus Walldorf. Und Heidelberg Materials. Allerdings sei dort der Einsatz von Fax-Geräten nur noch eine Randerscheinung, erklärt eine Sprecherin des Baustoffkonzerns, der ebenfalls zu den größten der Welt zählt. Zudem würden die eingehenden Faxe mit einer software-basierten Lösung automatisiert per E-Mail an den Empfänger gesendet.

In wenigen Fällen gingen noch Bestellungen von Kunden per Fax ein, so die Sprecherin. Insgesamt werde das Fax jedoch nur noch in Ausnahmefällen eingesetzt – etwa für die Kommunikation mit Behörden.

Dort allerdings hält sich die Technik aus den 70er Jahren beharrlich. Gerade in der Corona-Pandemie wurde offensichtlich, wie sehr die Digitalisierung in deutschen Behörden verschlafen wurde. So fand etwa die Kontaktverfolgung in den Gesundheitsämtern zu Beginn der Pandemie zunächst per Fax statt.

Am klassischen Fax werde vor allem die hohe Nachweisbarkeit der Zustellung geschätzt, erklärt Nils Britze von Bitkom. "Was die Verschlüsselung von Daten und damit deren Sicherheit betrifft, haben die digitalen Kanäle dem Fax jedoch einiges voraus." Inzwischen gibt es auch digitale Faxgeräte, die statt der Telefonleitungen Server für die Datenübertragung nutzen. Damit sei das digitale Fax wesentlich sicherer als sein analoger Vorgänger.

Und es scheint sich etwas zu tun in diesem Punkt: Laut Bitkom geht die Kommunikation mit dem Fax in den Unternehmen zurück. Und was kommt dann?

Im Bereich der Kommunikation gibt es derzeit ein beherrschendes Thema: Chatbots wie etwa ChatGPT. Sie greifen auf riesige Textmengen im Internet zu und generieren daraus eigenständig Texte. Viele Unternehmen experimentieren, wie sie solche Sprachroboter einsetzen können, etwa im Kundenservice – auch SAP.

Doch nutzen laut GISMA-Untersuchung derzeit nur vier weitere der 40 Dax-Konzerne Chatbots. Zu wenige, findet Mohammad Mahdavi, Professor für Data Science an der Hochschule: "Obwohl Chatbots und künstliche Intelligenz im Kundenservice viele Vorteile bringen, nutzen nur wenige der untersuchten Unternehmen die Potenziale." Ihn überrasche, dass Deutschlands größte Unternehmen die Vorteile von Chatbots und KI-Systemen im Kundenservice noch nicht erkannt hätten, fügt er hinzu.

Heidelberg Materials etwa setzt für Kundenanfragen in Deutschland derzeit keine Chatbots ein, wie die Unternehmenssprecherin mitteilt. Allerdings greift der Konzern demnach intern auf KI-basierte Lösungen zurück. Künstliche Intelligenz werde etwa zur Unterstützung des Vertriebs eingesetzt, um Kunden das bestmögliche Angebot zu erstellen, so die Sprecherin.

Auch die BASF, die Kunden laut Untersuchung ebenfalls keine Kommunikation mit einem Chatbot anbietet, betont auf Anfrage, man entwickele KI-Anwendungen und -Lösungen in allen Bereichen des Tagesgeschäfts: etwa in der Produktion, im Engineering, in der Forschung und Entwicklung, im Personalwesen sowie im Management. Zudem gingen die Lösungen zur Interaktion mit Kunden weit über eine reine Erreichbarkeit hinaus – etwa durch den Einsatz virtueller Assistenten, sagt eine Sprecherin.

Nun bleibt abzuwarten, ob aus deutschen Büros erst das Fax verschwindet – oder ob erst der Chatbot kommt.