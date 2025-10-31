Ameria und Sony entwickeln 3D-Displays mit Gestensteuerung
Die Kooperation ist ein Durchbruch und ein Milliardenprojekt. Ameria-Gründer Albrecht Metter sieht darin eine große Bestätigung.
Von Matthias Kros
Heidelberg. Der Heidelberger Spezialist für Gestensteuerung, Ameria AG, feiert einen Durchbruch. Gemeinsam mit dem japanischen Elektronikkonzern Sony will Ameria Anfang kommenden Jahres in Barcelona Displays präsentieren, auf denen man berührungslos Gegenstände in 3D bewegen und greifen kann – ohne VR-Brille. Ameria-Gründer und Chef sieht darin einen