Von Matthias Kros

Gemmingen. Mit Wut und Enttäuschung haben die rund 330 Beschäftigten der Schuler Pressen in Gemmingen (Kraichgau) auf die jüngsten Umstrukturierungspläne des Konzerns reagiert. Das berichtete die IG Metall Heidelberg im Anschluss an eine Betriebsversammlung Anfang dieser Woche. Geplant ist, dass die Produktion am Standort Gemmigen geschlossen und 90