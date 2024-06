Von Harald Berlinghof

"Heute ist der erste große Schritt gemacht", freute sich Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht am Freitagnachmittag. Galeria Kaufhof hat offiziell die Mannheimer Innenstadtfiliale von Galeria Kaufhof von der Schließungsliste genommen. Und die zweite gute Nachricht schloss sich gleich an.

Egon Scheuermann, Geschäftsführer der Boxheimer + Scheuermann GmbH in der Mannheimer Oststadt und lange Jahre Förderer des VfR Mannheim, wird die Immobilie von Galeria Kaufhof am Paradeplatz kaufen – gemeinsam mit seinem Sohn und drei jungen Mannheimer Unternehmern. Bis zum Vorabend habe man mit der Verkäuferseite am 42 Seiten starken Vertragstext gefeilt und sei zu einer Übereinkunft gekommen.

Vier Monate habe man verhandelt, so Scheuermann: "Das wird jetzt nicht mehr auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben." Die Unterzeichnung des Vertrages soll also in absehbarer Zeit erfolgen. Bereits am Montag will er Gespräche führen mit einem Lebensmittel-Vollsortimenter, der ins Untergeschoss der Galeria Kaufhof einziehen soll. "Ich gebe da jetzt Gas, damit es vorwärtsgeht.

In rund eineinhalb Jahren soll die Umgestaltung beendet sein", erklärte er. Galeria Kaufhof werde vom Erdgeschoss bis zum vierten Obergeschoss ein vergleichbares Warenangebot anbieten wie bisher. Für das sechste Geschoss soll es bereits einen Interessenten geben.

Insgesamt investiert der Mannheimer Unternehmer einen zweistelligen Millionenbetrag in die Immobile. Zum Kaufpreis, über den Stillschweigen vereinbart wurde, addieren sich wohl sechs bis acht Millionen Euro, um einen gewissen Investitionsstau an der Bausubstanz und im Innenausbau zu beheben. Auch über die zukünftige Miethöhe gibt es keine Auskunft.

"Ich bin 1961 als Student hierher nach Mannheim gekommen. Mit zwei Mark in der Tasche habe ich damals hier im ,Anker’ was zum Essen gekauft", erinnerte sich Scheuermann. Anker hieß in den 1960er-Jahren das Kaufhaus, in dem sich heute Galeria Kaufhof befindet.

Specht war erleichtert, dass es eine Lösung gibt. "Der Kaufhof liegt an der Schnittstelle zweier Fußgängerzonen. Der Paradeplatz liegt vor der Haustür. Täglich flanieren unzählige Menschen an den Schaufenstern vorbei", zählte er Vorteile des Standorts auf. Dass Specht stets auch die Beschäftigten von Galeria Kaufhof am Herzen lagen, hat er mehrfach betont. Deren Zahl von gegenwärtig 100 soll sich mit dem neuen Konzept nicht ändern. "Wir bleiben dreistellig", so Tilo Hellenbock, Mitglied der Geschäftsleitung.

Update: Freitag, 7. Juni 2024, 19.35 Uhr

Essen/Berlin. (dpa) Bei der Sanierung der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof werden sechs Filialen mit insgesamt rund 500 Arbeitsplätzen doch nicht geschlossen. Dies teilte Galeria am Freitag in Essen mit. Dem Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus sei es gemeinsam mit dem Galeria-Management gelungen, die Standorte in Berlin-Spandau, Köln (Breite Straße), Mainz, Mannheim, Oldenburg und Würzburg fortzuführen.

Von den derzeit noch 92 Filialen sollten ursprünglich 16 am 31. August geschlossen werden. Jetzt sind es noch zehn. Damit bleiben 82 Filialen erhalten. "Ich gehe davon aus, dass die Fortführungsliste jetzt vollständig ist", sagte Denkhaus auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt fallen damit infolge der Insolvenz etwa 900 Stellen weg. Rund 11.900 Stellen blieben erhalten, erläuterte ein Sprecher des Insolvenzverwalters.

"Ich freue mich, dass wir bei weiteren sechs Filialen auf Grundlage von nachträglichen Angeboten der Vermieter zu wirtschaftlich tragfähigen Lösungen gekommen sind", sagte Denkhaus laut einer Mitteilung. "Besonders für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sechs Filialen sowie im Hinblick auf lebendige Innenstädte sind wir froh, dass wir zu einer Übereinkunft gekommen sind." Damit blieben bei Galeria weitere rund 500 Arbeitsplätze erhalten. Ausdrücklich bedankte sich Denkhaus bei den engagierten Vertreterinnen und Vertretern der Städte und der Politik vor Ort.

"Für uns alle ist es heute ein besonderer Tag, der uns auf unserem weiteren Weg bestärkt", erklärte Galeria-Chef Olivier Van den Bossche. "Wir blicken positiv in die Zukunft von Galeria mit 82 Standorten."

Das jüngste Insolvenzverfahren steht vor dem Abschluss. Die Gläubiger hatten Ende Mai dem Sanierungsplan des Insolvenzverwalters zugestimmt. Wichtiger Teil des Plans war die Schließung von Filialen an Standorten mit zu hohen Mieten. Neue Eigentümer sollen zum 1. August die US-Investmentgesellschaft NRDC und eine Beteiligungsfirma des Unternehmers Bernd Beetz werden.