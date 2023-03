EILMELDUNG 12:20 Uhr

Innensenator Grote bezeichnet Schüsse in Hamburg als Amoktat

Hamburgs Innensenator Andy Grote hat die tödlichen Schüsse in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg als Amoktat bezeichnet. Der SPD-Politiker sagte das auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft am Freitag in Hamburg.