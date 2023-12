Von Joris Ufer

Heidelberg. Im Jahr 1846 wurde die erste erfolgreiche Narkose durchgeführt, Mexiko führte Krieg mit den Vereinigten Staaten – und die erste Ausgabe des "Evangelischen Kirchenboten" in Speyer erschien. Nach 177 Jahren wird die älteste Kirchenzeitung Deutschlands am 24. Dezember zum letzten Mal in den Briefkästen landen. Aufgrund zu niedriger Auflage muss das