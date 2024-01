Eppelheim. (mk) Nachdem sich zahlreiche Verbraucher über die Stabilität des Papierstrohhalms von Capri-Sun beschert hatten, hat der Getränkehersteller eine neue Variante eingeführt. Basierend auf dem Feedback der Kunden habe man den Papiertrinkhalm "hinsichtlich der Stabilität beim Einstechen, der Handhabung und beim Trinken optimiert", erklärte eine Sprecherin auf Anfrage. Alle Produkte ab dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11/24 seien mit einem verbesserten Papiertrinkhalm versehen. Zuvor hatten Kunden bemängelt, dass der Halm beim Einstechen in das Trinkpäckchen leicht kaputt gehe und das Getränk nach Pappe schmecke.

Capri-Sun hatte den Strohhalm 2021 aufgrund einer EU-Verordnung von Plastik auf Papier umgestellt. Das Unternehmen verkauft nach eigenen Angaben jedes Jahr etwa sechs Milliarden Beutel in über 100 Ländern. Sie werden teilweise in Eppelheim abgefüllt, aber auch von lizenzierten Partnern wie Coca-Cola oder KraftHeinz. In Eppelheim beschäftigt Capri-Sun rund 850 Mitarbeiter.