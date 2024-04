Bielefeld. (mk) Der frühere Personalchef Deutschland von SAP, Cawa Younosi, will für die kommenden drei Monate bei der Bielefelder Kommunikationsberatung Trailblazers als sogenannter "Learning Consultancy" mitarbeiten. "Ich habe Cawa Younosi vor etwa einem Jahr bei einer Veranstaltung kennengelernt und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden", sagte Jannis Johannmeier, Gründer und Geschäftsführer von Trailblazers, auf RNZ-Anfrage. Vor kurzem sei Younosi dann auf ihn mit der Idee zugekommen, "bei uns zu lernen und mit uns zu arbeiten".

Er, Johannmeier, sehe darin ein "Experiment" und große Chancen für beide Seiten. Trailblazers sei auf Themen wie Mitarbeiterbindung, New Work und Fachkräftegewinnung von der Kommunikationsseite her spezialisiert. Cawa Younosi könne seine umfangreiche praktische Erfahrung einbringen.

Was dann daraus erwachse, werde sich herausstellen. Ihm sei aber klar, dass Younosi "in seinem Leben sicher noch andere Jobs haben werde". Der Ex-SAP-Personalchef werde auch nicht nach Bielefeld umziehen. Younosi selbst schrieb bei dem Karrierenetzwerk LinkedIn, dass er sich auf alles, was er in seinem "Praktikum" lernen werde, freue.

Cawa Younosi ist einer der bekanntesten Personaler Deutschlands mit mehr als 100.000 Followern bei LinkedIn. Jahrelang war er fest mit dem Namen SAP verbunden. Im Herbst hatte er den Softwarekonzern verlassen, nachdem er bei der Neubesetzung des Postens als Arbeitsdirektor im Vorstand nicht zum Zuge gekommen war. Auch über interne Streitigkeiten war in der Folgezeit in diversen Medien spekuliert worden. Diese "ambivalente Berichterstattung" habe man natürlich auch mitbekommen, sagte Johannmeier. Aber man habe sich einstimmig für die Zusammenarbeit mit Younosi entschieden.