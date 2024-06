Den jüngsten Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger zur Wochenmitte mit Rückenwind von der Wall Street und in Erwartung einer Zinssenkung in der Eurozone gekontert. Der Leitindex Dax schloss mit einem Plus von 0,93 Prozent bei 18.575,94 Punkten. Tags zuvor war er zeitweise auf den tiefsten Stand seit vier Wochen gefallen. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Mittwoch um 0,69 Prozent auf 26.965,72 Punkte.