Ludwigshafen. (RNZ) Am Mittwoch ist bei der BASF in Ludwigshafen aus unbekannter Ursache Schwefelsäure in den Rhein gelaufen. Das teilt das Unternehmen am Abend mit.

Zwischen 13.40 und 15.15 Uhr seien circa 1,9 Tonnen aus dem Kanalsystem der BASF in den Rhein gelangt. Der Produktaustritt sei gestoppt. Die Ursache werde derzeit noch ermittelt.

Schwefelsäure ist in die Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend) eingestuft. Aufgrund der ausgetretenen Menge ist über die Dauer der Emission in der Umgebung des Austrittsbereiches eine Gefährdung für Wasserorganismen nicht auszuschließen. Im weiteren Verlauf ist aufgrund der Verdünnung im Rhein von keiner weiteren Gefährdung für Wasserorganismen auszugehen.

Die zuständigen Behörden sind informiert. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium hat vorsorglich die Rheinanlieger informiert.

Schwefelsäure ist ein Ausgangsprodukt für viele verschiedene chemische Produkte. Es ist im Sicherheitsdatenblatt wie folgt gekennzeichnet: "Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden".