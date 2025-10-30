Donnerstag, 30. Oktober 2025

Plus Autoindustrie

Chipmangel, Zölle, Porsche: VW kämpft mit vielen Baustellen

VW schreibt im dritten Quartal rote Zahlen – vor allem wegen Porsche und neuer US-Zölle. Wie das Sparprogramm wirkt und welche Herausforderungen noch bevorstehen.

30.10.2025 UPDATE: 30.10.2025 07:32 Uhr 2 Minuten, 49 Sekunden
Volkswagen in Wolfsburg
VW in Wolfsburg rutscht in die roten Zahlen - wegen der Probleme bei Porsche. (Archivbild)

Wolfsburg (dpa) - Porsche verhagelt VW die Bilanz: Weil die einstige Ertragsperle im dritten Quartal fast eine Milliarde Verlust einfuhr, rutscht auch die Konzernmutter tief in die roten Zahlen. Unterm Strich lief in den Monaten Juli bis September ein Verlust von 1,072 Milliarden Euro auf, wie der Wolfsburger Autobauer mitteilte. Vor einem Jahr waren es noch 1,56 Milliarden Euro Überschuss