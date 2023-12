EILMELDUNG 10:03 Uhr

PCK Schwedt: Shell will Anteile an britische Öl-Firma verkaufen

Der Energiekonzern Shell will seinen Anteil von 37,5 Prozent an der ostdeutschen Großraffinerie PCK Schwedt an die britische Prax-Gruppe verkaufen. Eine entsprechende Vereinbarung sei mit Prax getroffen worden, teilte Shell am Freitag mit.