Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Was wusste man im Wissenschaftsministerium über die rechtswidrigen Zulagen für Professoren der Verwaltungshochschule Ludwigsburg? Wann erfuhr die Hausspitze um Ministerin Theresia Bauer (Grüne) von den Vorgängen? Wie reagierte das Ministerium? Solchen Fragen geht seit Monaten ein Untersuchungsausschuss des Landtags nach. Gestern sollte ein Zeuge aus erster Hand Auskunft geben. Am Ende hatten die Abgeordneten zur Sache wenig Neues erfahren. Dafür aber lag Empörung in der Luft.

Von Anfang an: Der Zeuge ist ehemaliger Referent des Ministeriums, 68 Jahre alt. Bis zur Pensionierung war er "Betreuungsreferent" für die Verwaltungshochschule. Genauer gesagt, betreute er 27 Hochschulen, hielt Kontakt, beriet, nahm an Sitzungen teil. Er war die Schnittstelle zwischen Ministerium und Hochschulen.

Im Sommer 2012 erfuhr der Zeuge vom Problem mit den Zulagen. Die Hochschulleitung hatte gewechselt, die neue Rektorin berichtete, "dass sie da etwas aufgedeckt hatte". Was tat der Betreuungsreferent des Ministeriums, das die Rechtsaufsicht über die Hochschule führt? Ging er disziplinarisch vor? Informierte er die Staatsanwaltschaft über einen möglichen Untreue-Fall? Nein. "Ich war vielleicht übersensibel und habe gesagt: erst mal vertraulich aufarbeiten."

Keinesfalls, sagt er, habe er Ermittlungen verhindern wollen. Dass die Rektorin genau das in einem Protokoll notierte, habe er zur Kenntnis genommen, aber nie korrigiert, obwohl es "schlicht und ergreifend unzutreffend" gewesen sei. Warum er es nie klarstellte? "99 Prozent aller Protokolle versinken in den Akten und werden nie mehr gelesen."

Also interne Aufarbeitung. Der Referent empfahl ein Gutachten. Das kam zum Schluss: Die Zulagen sind völlig rechtswidrig, sogar "nichtig". Dann gab er das Thema an seine Vorgesetzten weiter. "Ein Kreis hochrangiger Juristen, teilweise promoviert, hat sich dann damit befasst", sagt er. Es gab zwar noch Gespräche, auch das Finanzministerium wurde eingeschaltet, aber er nicht mehr. "Ich war dann aus der Thematik raus."

Ende 2013 teilte die Rektorin, die alles aufgedeckt hatte, mit, es sei nun erledigt, in allen Fällen herrschten wieder rechtmäßige Zustände. Neun Tage später ging der Referent in Pension.

Als der Skandal öffentlich wurde, erfuhr er davon aus der Zeitung, irgendwann meldete sich das Ministerium, ob er in seinem alten Computer nachsehen könne, ob da noch Unterlagen lägen. Das tat er. Und er habe auch, sagt er irgendwann unbefangen auf eine Frage des FDP-Abgeordneten Nico Weinmann, sich nochmal mit mehreren Vertretern des Ministeriums getroffen.

Er habe was?, fragt Weinmann. Der Zeuge erzählt, er habe sich vor 14 Tagen mit zwei früheren Vorgesetzten, dem Nachfolger eines früheren Vorgesetzten und seinem eigenen Nachfolger getroffen, und über seine Aussage gesprochen. Die Abgeordneten sind irritiert bis erschüttert. Der Nachfolger des Zeugen ist heute Regierungsvertreter im Ausschuss, bei allen Sitzungen dabei, kennt Akten. Und die drei anderen Gesprächsteilnehmer stehen auf der Zeugenliste.

Mehrere Abgeordnete zweifeln jetzt an der Glaubwürdigkeit des Zeugen, mindestens am Wert der Aussage. Weinmann spricht von "mehr als einem Geschmäckle" und von "Verdunklungsgefahr". Sascha Binder (SPD) sagt: "Noch mehr kann man einem Untersuchungsausschuss, der sich der Aufklärung verschrieben hat, nicht in den Weg räumen." Strafrechtlich relevant sei so ein Treffen nicht, sagt Marion Gentges (CDU). Aber: "Wenn Zeugen im Vorfeld miteinander sprechen, sind die Aussagen nicht mehr völlig unbefangen." Der Wert solcher Aussagen sei "deutlich relativiert".

Die Ausschussvorsitzende Sabine Kurtz ist sichtlich verärgert, bittet den Regierungsvertreter, sich zu äußern. Der sagt. "Aus meiner Sicht ist das ein völlig normaler Vorgang." Der Ausschuss vertagt sich ins neue Jahr. Dann soll der nächste Zeuge aus dem Ministerium gehört werden.