Noch in der Nacht auf Mittwoch rückte die Feuerwehr an und entfernte die Figur. F.: dpa

Von Jan Brinkhus und Bernd Glebe

Wiesbaden. Eines lässt sich nach dem Wirbel um die Erdogan-Statue in Wiesbaden mit Sicherheit sagen: Die Provokation ist den Machern des Theater- und Kunstfestivals Biennale trefflich gelungen. Die goldene, rund vier Meter hohe Statue des türkischen Machthabers mitten in der Wiesbadener Innenstadt ist ein großer PR-Coup, der die Biennale bundesweit in die Schlagzeilen gebracht hat. Doch schon nach rund 24 Stunden - weitaus früher als geplant - war die Kunstaktion zu Ende.

Die Stadt Wiesbaden zog am Dienstagabend die Notbremse, nachdem gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen kurdischen und türkischen Gruppen gedroht hatten. Die Berufsfeuerwehr entfernte dann den goldenen Erdogan.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ist unbestritten eine Reizfigur, für die in Deutschland lebenden Menschen mit kurdischem Hintergrund ist er ein rotes Tuch. Schon seit langem gibt es kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Türken und Kurden.

Erdogan lässt das Militär seit einigen Monaten zudem im Norden Syriens gegen die Kurdenmiliz YPG vorgehen, dem syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Der türkisch-kurdische Konflikt wird immer wieder auch in Deutschland spürbar - etwa bei Protestkundgebungen der Kurden mit vielen tausend Teilnehmern.

Entsprechend heftig fielen die Reaktionen auf kurdischer Seite auf die Statue aus. "Kunst soll und kann provozieren", sagt der stellvertretende Vorsitzende der Kurdischen Gemeinde Deutschland, Mehmet Tanriverdi. Doch die Aktion habe mit Kunst nichts mehr zu tun.

"Ein Kunstobjekt von einem Diktator, der ständig provoziert, der heftig unter Türken und Kurden diskutiert wird, der Dutzende Deutsche als Geiseln in der Türkei hält, der Tausende eingesperrt und Krieg gegen die Kurden erklärt hat, hat in Wiesbaden nichts zu suchen. Es war richtig, dass man diese Statue ,aus Sicherheitsgründen’ entfernt hat."

Vertreter türkischer Organisationen fanden die Kunstinstallation dagegen durchaus gelungen. "Wenn Kunst es schafft zu irritieren und dadurch ein Raum entsteht, indem wir uns begegnen können, um über Demokratie und Menschenrechte zu diskutieren, dann ist das was Positives", sagte der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu.

Ähnlich äußert sich der Vorsitzende des türkischen Moscheeverbands Ditib in Hessen, Salih Özkan: "Kunst verleitet im besten Fall zum Nachdenken. Bei der Erdogan-Statue scheint der Anstoß zum Diskurs gelungen zu sein", erklärte er.

Die Grenze zum Diskurs schien aber am Dienstagabend überschritten, als sich die Stimmung in Hessens Landeshauptstadt immer mehr aufheizte, gewalttätige Zusammenstöße drohten und Informationen über Protestierende aus dem ganzen Bundesgebiet kursierten.

Ob die Verantwortlichen der Stadt dennoch voreilig handelten, darüber gab es am Mittwoch geteilte Meinungen. Es stehe Kunstfreiheit gegen öffentliche Sicherheit, lautet der Tenor aus der Kunst- und Kreativszene.

Die Macher der Biennale würden derweil eine ähnliche Aktion wieder starten - trotz massiver Anfeindungen, der sich gerade Kuratorin Maria Magdalena Ludewig ausgesetzt sah. "Da waren schon krasse Mails dabei, die ich im Minutentakt bekommen habe." Was mit der goldenen Statue passiert, ist noch unklar. Das Gipskunstwerk lagert bei der Feuerwehr.