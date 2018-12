Aalen. (dpa) Autofahrer im Baden-Württemberg müssen sich am Montagmorgen auf rutschige Straßen und Sichtbehinderungen durch Nebel einstellen. Vor allem in den östlichen Landesteilen ist wegen überfrierender Nässe mit glatten Straßen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen in Stuttgart mitteilte. Zudem kann Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter vereinzelt den Verkehr behindern, hieß es. Die Glättegefahr soll bis zum späten Vormittag abnehmen, weil dann die Temperaturen steigen.

Die Polizei in Aalen warnte Autofahrer am frühen Montagmorgen besonders im Ostalbkreis und im Rems-Murr-Kreis vor Straßenglätte. Autofahrer sollten angepasst an die winterlichen Straßenbedingungen fahren, hieß es. Dort hatte es in der Nacht zum Montag mehrere Unfälle mit Blechschäden gegeben. Auch die Polizei in Ulm meldete kleinere Glätteunfälle. Verletzt wurde niemand. Im Raum Reutlingen waren Streudienste seit dem Morgen im Einsatz, wie die Polizei mitteilte.

Bereits am Sonntag hatte es wegen einsetzenden Schneefalls mehrere dutzend Mal auf den Straßen im Südwesten gekracht. Bei fünf Unfällen im Landkreis Heilbronn und im Neckar-Odenwald-Kreis waren mindestens sechs Menschen verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Auch in den kommenden Tagen müssen sich Verkehrsteilnehmer laut DWD lokal auf glatte Straßen einstellen.

Wettervorhersage

Weißes Winterwetter erwartet den Südwesten in den kommenden Tagen lediglich im Bergland. In den übrigen Landesteilen kommt der Winter noch nicht richtig in Fahrt: Wolken, Regen und Dauergrau bestimmen vielerorts die erste Wochenhälfte, wie der Wetterdienst mitteilte. Dazu erreichen die Temperaturen in den kommenden Tagen milde Werte zwischen einem Grad auf der Ostalb und bis zu neun Grad am Rhein.

In den Nächten können die Temperaturen allerdings unter die Null-Grad-Marke sinken. Autofahrer müssen daher laut DWD vor allem in der Nacht zum Dienstag lokal erneut Acht auf glatte Straßen und Sichtbehinderungen durch Nebelgeben. "Der Dienstag sieht dann eigentlich ganz gut aus", sagte eine DWD-Meteorologin. Abseits von Donau- und Rheintal, wo sich der Hochnebel noch längere Zeit halten kann, soll sich auch mal die Sonne blicken lassen.

Doch bereits in der Nacht zum Mittwoch breiten sich erneut dichte Wolken aus, die tagsüber auch Niederschlag bringen. Im Hochschwarzwald soll der Regen in Schneefall übergehen, hieß es. Ähnlich soll sich das Winterwetter auch am Donnerstag präsentieren.