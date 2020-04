Stuttgart. (dpa/lsw) Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich auch am Mittwoch auf Schauer und Gewitter einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist der Morgen bedeckt, von Südbaden bis Oberschwaben soll es zudem bis in den Vormittag hinein zeitweise regnen. Im Laufe des Tages erwarten die Wetterexperten auch sonst örtliche Schauer und einzelne Gewitter.

Am Abend soll der Regen dann rasch abklingen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 Grad im Bergland und bis zu 19 Grad am nördlichen Oberrhein. In exponierten Schwarzwaldlagen und während Gewittern kann es zu starken bis stürmischen Böen kommen.